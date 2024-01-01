В зону СВО из Прикамья отправили 5 тонн гуманитарного груза Он предназначен для бойцов на Луганском, Донецком и Запорожском направлениях Поделиться Твитнуть

Из Пермского края в зону СВО отправился очередной гуманитарный груз. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, общий вес груза составил 5 т. Конвои ушли на Луганское, Донецкое и Запорожское направления.

В составе груза в зону спецоперации отправлены маскировочные сети, инструменты, тактическое оборудование, печки-буржуйки, генераторы, банные печи, водонагреватели, постельное бельё, продукты питания, одежда и медикаменты. Работа по сбору и формированию конвоя велась Единым центром поддержки.

Отмечается, что внести вклад в формирование гуманитарного груза может каждый желающий. Принесённый в офис фонда (ул. Монастырская, 57) или на склад (ул. Крупской, 5д) груз будет направлен с машиной гуманитарной помощи. Можно самостоятельно приобрести позиции из заявок, которые публикуются на сайте и в соцсетях организации.

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