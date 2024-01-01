Алёна Бронникова В Перми торжественно открыли сквер имени конструктора Алексея Полянского На протяжении многих лет сквер оставался безымянным Поделиться Твитнуть

АО "ОДК-СТАР"

В Перми перед проходными АО «ОДК-СТАР» состоялось торжественное открытие сквера им. главного конструктора Алексея Полянского. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Многие десятилетия сквер был безымянным. В прошлом году АО вышло с инициативой присвоить ему имя главного конструктора Полянского. В марте 2024 года Общественный совет по топонимике одобрил идею, а в мае вышло соответствующее постановление администрации Перми», — рассказали в организации.

В сквере установили указатели с QR-кодом, ведущим на сайт с информацией о конструкторе, а на центральной аллее разместилась посвящённая ему выставка на десяти стендах. Почётными гостями события стали ветераны завода, для которых организовали выступление Пермского губернского оркестра.

Имя конструктора Алексея Полянского объекту озеленения общего пользования «Сквер у МАУК «Пермский городской дворец культуры им. М.И. Калинина», расположенному вдоль домов №140 и 140а по ул. Куйбышева в Свердловском районе Перми» было присвоено в мае.

Алексей Полянский (1915-1973) родился в Москве, в семье служащего. После школы-семилетки начал работать на заводе слесарем, одновременно учась по вечерам в вузе. Великая Отечественная война помешала ему получить официальный диплом инженера, но работа на производстве сделала его настоящим экспертом в области агрегатостроения.

В октябре 1941 года вместе с заводом № 33 Полянский был эвакуирован из Москвы в Пермь, где работал технологом сборочного цеха, участвовал во внедрении конвейерной сборки карбюраторов. После войны завод вернулся в Москву, а Полянский остался в Перми, в качестве сотрудника филиала Агрегатного конструкторского бюро (АКБ). В 1946 году в АКБ на Полянского возложили решение сложной задачи доводки карбюратора ВК-4.

В 1952 году он был назначен заместителем главного конструктора и начальником пермского филиала ОКБ. Через пять лет филиалу присвоили статус союзного конструкторского бюро, а сам Полянский стал главным конструктором.

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