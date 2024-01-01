В Перми за месяц на воде спасли 15 человек Первую помощь отдыхающим оказывали 148 раз Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Как рассказали в Пермской городской службе спасения, с 15 июня на водных объектах краевой столицы матросы-спасатели вытащили из воды 15 человек, в том числе двух детей.

С начала купального сезона матросы-спасатели 148 раз оказывали первую помощь отдыхающим и предупредили 4630 несчастных случаев на воде.

Как правило, несчастные случаи происходят в основном в запрещенных для купания местах в акватории Кама и на Мулянке. Всего на четырёх организованных местах отдыха у воды, которые сейчас есть в Перми, побывало более 64 тыс. человек, отметили в службе спасения.

Всем пермякам напоминают: купаться в местах, не предназначенных для купания, запрещено. Там установлены специальные знаки. Горожанам рекомендуют быть осторожными и не рисковать своим здоровьем и жизнью, а всех родителей призывают следить за своими детьми, не оставлять их около водных объектов без присмотра и не отпускать одних в места отдыха у воды.

Основные причины гибели людей на воде — это купание в необорудованных местах, в состоянии алкогольного опьянения, неумение плавать, личная недисциплинированность, недостаточный надзор родителей за детьми.

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