Алёна Бронникова В МЧС сообщили о высокой пожарной опасности в Прикамье с 23 по 25 июля Жителям рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

По данным Пермского ЦГМС, 23-25 июля на территории региона местами ожидается четвёртый класс пожарной опасности. Об этом сообщает МЧС Прикамья.

«В связи с прогнозируемыми опасными метеорологическими явлениями, связанными с высокой пожарной опасностью, ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендует соблюдать требования пожарной безопасности. Будьте предельно аккуратны при разведении костров, топке печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодьях», — предупредили в ведомстве.

В случае обнаружения пожара необходимо сообщить об этом в пожарную охрану по номеру «101» с мобильного телефона и «01» — со стационарного с указанием наименования объекта, адреса, места возникновения возгорания, а также своей фамилии. Также нужно принять меры по эвакуации людей и тушению пожара в начальной стадии.

За прошедшую неделю на территории региона было ликвидировано 17 пожаров. Погибших и травмированных нет.

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