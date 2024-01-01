В Прикамье начался приём заявлений на участие в ДЭГ на выборах в сентябре Заявления принимаются до 2 сентября Поделиться Твитнуть

В Пермском крае с 22 июля избиратели Прикамья могут подать заявление об участии в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на дополнительных выборах депутатов Законодательного собрания четвёртого созыва по одномандатным округам № 12, 20 и на выборах депутатов представительных органов 26 муниципальных образований региона. Голосование проводится с 6 по 8 сентября. Об этом сообщили в крайизбиркоме.

Заявления будут приниматься до 00.00 по московскому времени 2 сентября 2024 года.

Подача заявлений об участии в ДЭГ проходит в электронном виде через личный кабинет федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ).

Для содействия избирателям в подаче заявлений ДЭГ в избиркоме начала работать «горячая линия»: 8-902-795-23-03.

«Жителям Пермского края уже хорошо знакомо дистанционное электронное голосование, — прокомментировал председатель КИК Игорь Вагин. — Тем не менее, избирателям, желающим подать заявление об участии в ДЭГ, следует проверить в личном кабинете «Госуслуг» актуальность адреса регистрации по месту жительства, дату рождения и паспортные данные. Также специалисты «горячей линии» крайизбиркома окажут избирателям необходимое содействие при подаче заявления ДЭГ».

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