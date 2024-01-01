Алёна Бронникова Ветеран СВО из Прикамья перечислил семьям погибших бойцов миллион рублей Поделиться Твитнуть

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Ветеран специальной военной операции из Соликамска Вадим Столяренко отправил на поддержку семьям погибших участников СВО 1 млн руб. Об этом сообщает филиал фонда «Защитники Отечества» в Пермском крае.

Решение он принял во время лечения в госпитале после ранения, когда получил страховку. Вместе с ним на СВО ушли его брат и сын. Они тоже были ранены. Вадим Столяренко рассказал, что участие в спецоперации сблизило его с родственниками и помогло переоценить важность семьи. Денежные средства мужчина перевёл в благотворительный фонд для поддержки семей погибших военнослужащих.

«Не связанные кровным родством боевые товарищи становятся тебе братьями, а пережившие со мной этот опыт родичи становятся ещё ближе. Мы с братом и сыном стали лучше понимать друг друга. В семье стали отношения теплее и терпимее. Хочется, чтобы семьи погибших друзей чувствовали нашу поддержку и заботу», — цитируют в фонде слова Вадима Столяренко.

По его словам, решение уйти на СВО он принимал обдуманно, жена его поддержала, и он, подписав контракт с «Ахматом», вместе с родным братом и сыном уехал в зону спецоперации.

Отслужил он всего шесть месяцев. За это время принял участие в боях за город Рубежное и в штурме Лисичанска. Затем их отряд перебросили в Северодонецк, а потом под Соледар, где мужчина и получил ранение. Недавно он получил медаль "За отвагу». Сейчас все трое Столяренко вернулись в домой, однако их возвращение на фронт не исключено.

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