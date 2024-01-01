За террористические лозунги ФСБ задержала в Перми екатеринбуржца Молодой человек работал в Минобороны и высказывался против СВО Поделиться Твитнуть

Сотрудники Управления ФСБ по Пермскому краю задержали в краевой столице 32-летнего сотрудника Центрального ЖКУ Минобороны из Екатеринбурга. Сообщается, что он задержан за террористические лозунги.

По данным Ural Mash, молодой человек «любил животных, заботился о своей собаке и слушал рок», но попал в компанию «радикалистов». У него дома был флаг запрещённой в РФ террористической организации «Русский добровольческий корпус»*, которая поддерживает ВСУ. Также мужчина начал писать с фейковых аккаунтов пацифистские лозунги и оскорблять власть.

Когда правоохранительные органа вышли на него, он успел уехать в Пермь — предположительно, к своей подруге. Однако в Перми его задержали и отвезли в Екатеринбург. Мужчине грозит суд по статье за призывы к терроризму.

*Запрещённая в России террористическая организация.

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