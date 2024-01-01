На этой неделе в Прикамье сохранится прохладная погода К концу июля регион накроют сильные дожди Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Похолодание, которое пришло в Пермский край в начале минувшей недели, задержится в регионе до конца июля. В конце месяца синоптики также прогнозируют сильные дожди. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на Пермский гисметеоцентр.

В понедельник, 22 июля, температура прогреется всего до +17...+22 градусов. Сильных осадков не обещают, но полярный антициклон принесёт в Прикамье холодный воздух, поэтому температура будет падать. Небольшие дожди возможны на юге и востоке региона. Пермь обойдут стороной, отмечают метеорологи.

На следующий день, 23 июля, кратковременные дожди прогнозируют на севере Прикамья, однако в Перми будет сухо. Днём воздух в регионе прогреется до +17…+22 градусов, а в Перми +20…+22.

Ночная температура понизится до +8… +13. В Перми будет около +10 градусов, а на севере региона +2… +7.

По данным синоптиков, прохладная погода в Пермском крае сохранится до конца июля.

Интенсивные дожди прогнозируется с 26 по 29 июля. В эти дни суммарно может выпасть 30-70 мм осадков.

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