Россельхознадзор обнаружил в Прикамье зерно с признаками ГМО Предприятию в Суксунском округе выдано предупреждение Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю обнаружили нарушения в декларировании зерна в хозяйствах Прикамья. Как пояснили в ведомстве, в протоколах испытаний одного из хозяйств региона не были отображены результаты исследований на показатели генетически модифицированных организмов (ГМО).

После проверок Управление Россельхознадзора объявило предостережение о недопустимости нарушений в обеспечении качества и безопасности зерна ООО «Зерновое». Это предприятие занимается выращиванием зерновых, зернобобовых и семян масличных культур в Суксунском округе.

По данным пресс-службы ведомства, в отношении организации вынесено решение о прекращении действия декларации о соответствии на серийный выпуск продовольственной пшеницы. Нарушение декларирования зерна было установлено на основании данных из реестра деклараций о соответствии на официальном сайте Росаккредитации. В частности, в протоколах испытаний ООО «Зерновое» не было результатов исследований на показатели ГМО и на показатели безопасности при идентификации зерна пшеницы.

Как отмечают в ведомстве, всего с начала этого года сотрудники Россельхознадзора признали недействительными 34 декларации о соответствии на 560 тонн кормовой пшеницы и продовольственной ржи. Этот показатель на 55% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

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