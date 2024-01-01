Пермские чиновники хотят ужесточить сроки рассмотрения жалоб на теплоснабжение Время реагирования сократят до 3-х часов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми перед началом отопительного сезона разработала порядок и нормативы рассмотрения жалоб на теплоснабжение. Ожидается, что чиновники утвердят его уже в ближайшее время.

Как сообщает ИА «Текст», в документе говорится о жёстких сроках, которые планируется отводить на рассмотрение жалоб пермяков на проблемы с теплоснабжением. В частности, сократится время реагирования на эти жалобы.

Во время действия отопительного сезона чиновникам, отвечающим за эту сферу, отведут три часа на то, чтобы проверить и уточнить данные о нарушении в теплоснабжении того или иного дома, установить теплосетевую организацию и запросить у неё данные о причинах отклонения параметров.

Если теплоэнергетики не ответят на запрос в течение трёх часов, чиновники будут направлять информацию в прокуратуру.

На чиновников также возложат обязанность контролировать устранение дефектов в системе теплоснабжения, если такие обнаружатся в ходе проверки. Отмечается, что этот порядок будет введён при нарушениях на теплосетях. В свою очередь, обращения горожан по поводу регулировки внутридомовых систем планируется рассматривать по иному регламенту.

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