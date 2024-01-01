В Перми на следующей неделе ограничат движение на улице Свободы На участке проводят сеть водоснабжения Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минстранса

В начале следующей недели, с 22 июля, в Мотовилихинском районе Перми вводится временное ограничение движения для всех видов транспорта по ул. Свободы (участок от ул. Зенкова до ул. Свободы, 15). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Пермского края.

Движение ограничат с 00:00 22 июля до 00:00 26 июля.

В ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» пояснили, что ограничение вводится в связи со строительством сети водоснабжения и водоотведения.

Всех автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут.

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