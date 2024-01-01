В Перми после ДТП с КамАЗом в районе аэропорта затруднено движение В аварии пострадали три человека Поделиться Твитнуть

Скриншот видео ТГ-канала ЧП Пермь

Утром 21 июля легковой автомобиль «Шевроле Круз» столкнулся с КамАЗом дорожной службы в районе пермского аэропорта Большое Савино на ш. Космонавтов. Авария произошла недалеко от д. Кичаново. Об этом сообщает perm.aif.ru.

Видео ДТП опубликовал телеграм-канал «ЧП Пермь». Судя по кадрам, столкновение автомобилей привело к остановке движения на участке: легковушка стояла посреди дороги.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю,ДТП произошло около 7:05 на трассе Пермь—Усть-Качка по направлению из краевой столицы, когда автомобиль «Шевроле Круз», которым управлял водитель 1998 г.р., столкнулся с КамАЗом, стоящим на правой полосе.

В аварии травмы различной степени тяжести получили водитель легковушки и два его пассажира, мужчины 2002 и 1998 г.р.

Пострадавших уже доставили в больницу, а на месте аварии работает полиция.

Движение на этом участке трассы затруднено.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.