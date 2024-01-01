В Москве открылась выставка «Художники Пармы» Она приурочена к 100-летию образования Коми-Пермяцкого округа Поделиться Твитнуть

В Московском доме национальностей открылась выставка пленэрных работ коми-пермяцкого творческого объединения «Художники Пармы». Она называется «Ен ру» ("Вдохновение") и приурочена к 100-летию со дня образования Коми-Пермяцкого округа, которое будет отмечаться в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минкульта.

В ведомстве пояснили, что представлено 42 работы 15 коми-пермяцких художников. Эти работы выполнены различными художественными материалами (пастель, гелевая ручка, гуашь и масло) и в разных техниках.

Творческое объединение Коми-Пермяцкого округа «Художники Пармы» — сообщество талантливых профессионалов, графиков и живописцев. Они представляют художественную жизнь Коми округа на международных и всероссийских выставках.

Выставка в Москве будет работать до 5 августа. Она организованна ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр» при поддержке краевого минкульта и администрации губернатора Пермского края.

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