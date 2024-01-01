Пермячки завоевали первые три места на конкурсе самых красивых женщин Урала А всего в топ-10 оказались пять жительниц Перми Поделиться Твитнуть

Екатерина Гауф / фото: vk.com/ketgauf

На конкурсе красоты «Топ-10 самых красивых женщин Урала» победила модель и блогер из Перми Екатерина Гауф. На втором и третьем местах оказались ещё две пермячки — предпринимательница Елена Поливода и визажист Анна Киселёва. Об этом пишет 59.ru.

Победительница (на фото) в 2013 году завоёвывала титул «Мисс Пермь» и вошла в топ-15 на конкурсе «Мисс Россия». Сейчас Екатерина Гауф ведёт собственный блог о красоте (у неё 22 тыс. подписчиков), предпочитает активный образ жизни, любит верховую езду. Пермячка воспитывает трёх детей — у неё две дочери и сын.

Всего в топ-10 самых красивых женщин Урала оказалось пять пермячек. Пятое место заняла Светлана Исмаилова, которая руководит бюджетным учреждением, а седьмое — коуч мета-когнитивного программирования Ольга Тотьмянина.

Также пермяки отличились в номинациях для бизнеса. «Открытием года» стало пермское агентство Sharms centr, которое за восемь месяцев стало официальным представителем Недели моды в 12 странах мира. В номинации «Лучший бренд одежды» статуэтку вручили пермскому бренду Kruzhevogirl. А в номинации «Лучшее туристическое агентство» победила пермская туристическая фирма «Велл».

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