МЧС предупредило об ухудшении погоды и рисках пожаров в Прикамье 20 июля Поделиться Твитнуть

Лесной пожар

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Дожди и грозы, а ночью и утром туман — такие неблагоприятные метеорологические явления ожидаются в Пермском крае 20 июля. Об этом со ссылкой на Пермский ЦГМС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В связи с неблагоприятными метеоявлениями жителей просят не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укреплённых конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений.

В период грозы следует воздержаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство, укрыться в помещении. Находясь на улице, нельзя прятаться под высокими деревьями.

Также прогнозируемые на завтра метеорологические явления повышают пожарную опасность. В связи с этим Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует быть предельно аккуратными при разведении костров, топке печей в банях, при разведении открытого огня в парках и на сельхозугодьях.

В случае обнаружения пожара звонить по номеру «101» (для звонка с мобильного телефона), со стационарного телефона — «01».

«Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населённый пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно)», — добавили в МЧС.

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