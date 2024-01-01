В Перми между старым и новым аэропортом хотят построить пешеходную дорогу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми новый и старый терминалы аэропорта «Большое Савино» могут соединить пешеходной дорогой. Реализацию идеи могут обеспечить владельцы отеля Apri Polet совместно с краевыми властями. Об этом пишет издание «В курсе».

Как рассказал один из собственников отеля Сергей Сташков, в Пермском регионе запланировано строительство пешеходного моста между новым терминалом аэропорта «Пермь» и старым, расстояние между которыми составляет приблизительно 1 км. Он отметил, что в настоящее время перемещение между терминалами возможно только на автомобиле.

На данный момент неизвестны сроки и бюджет проекта. Владельцы отеля ведут переговоры с аэропортом для определения точного маршрута пешеходной дороги. Дело в том, что между терминалами находятся службы таможни, пограничников и медицинская служба, а также пожарное депо, доступ в которые осуществляется только по специальным пропускам.

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