В Прикамье укрепляется взаимодействие вузов в реализации научных проектов и учебных программ Связующим звеном для учреждений высшего образования выступает кампус «Будущее Пармы» Поделиться Твитнуть

В Пермском крае укрепляется взаимодействие высших учебных заведений в реализации сетевых образовательных программ и межвузовских научных проектов. Высокая степень профилизации образовательной среды помогает готовить квалифицированные кадры для экономики Прикамья. Об этом заявили участники заседание Совета ректоров вузов Пермского края.

Основными темами повестки мероприятия стали подведение итогов деятельности вузов в минувшем учебном году, промежуточные результаты текущей приёмной кампании и итоги работы высших учебных заведений в проекте межвузовского кампуса «Будущее Пармы».

Как отметила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, регион значительно продвинулся в развитии сотрудничества вузов со школами по вопросам профориентации и подготовки будущих абитуриентов.

«Наша основная общая задача, которую ставит губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, — создать все условия для того чтобы ребята, завершившие обучение, остались в Пермском крае. Для этого создаётся новая инфраструктура общего, дополнительного и профессионального образования. Во взаимодействии с вузами, профессиональными образовательными организациями и работодателями достигнута высокая степень профилизации образования», — подчеркнула глава регионального минобра.

Председатель Совета ректоров Пермского края, ректор ПГГПУ Константин Егоров подчеркнул результативность комплексной системы взаимодействия вузов Прикамья, в том числе с министерством образования и науки региона.

По плану в этом году вузы смогут принять 15 447 студентов, из них 6 703 — на бюджетные места и 8 744 — на внебюджетные. Это отразилось на количестве заявлений на поступление — в ряде вузов зафиксирован кратный рост. По словам Константина Егорова, в Пермский педагогический университет, например, через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги» подано на данный момент более 90% заявлений.

Председатель Совета ректоров также отметил существенную роль кампуса «Будущее Пармы» во взаимодействии вузов. По словам Константина Егорова, именно кампус, который создаётся в Пермском крае благодаря нацпроекту «Наука и университеты», является связующим звеном для сотрудничества высших учебных заведений в Прикамье.

«В текущем году межвузовские образовательные программы кампуса и продуктовая линейка стали генеральной линией нашего взаимодействия. Кроме того, кампус для системы высшего образования Пермского края становится важнейшим инструментом реализации государственной программы научно-технологического развития Пермского края. Нам предстоит проработать механизмы вхождения флагманских продуктов кампуса в национальные и федеральные проекты», — подчеркнул Константин Егоров.

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