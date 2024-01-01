При ремонте дорог по нацпроекту в Перми создаётся доступная среда В ходе выполнения работ учитываются потребности маломобильных людей Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Улично-дорожная сеть Перми ремонтируется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» с учётом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). На это обратили внимание в министерстве транспорта Пермского края.

Как отметили в ведомстве, помимо основных работ по замене покрытия на проезжей части и обустройству тротуаров уделяется отдельное внимание созданию удобной среды для жителей с ОВЗ. К примеру, для слабовидящих людей устанавливаются звуковые секции на светофорах, для маломобильных — обустраиваются специальные съезды на тротуарах. Такой подход применён при ремонте улиц Ласьвинской и Народовольческой, а также при обновлении техпроезда на бульваре Гагарина, где обустроили съезды и понизили борт на участке тротуара протяжённостью почти 1 км.

После основных работ в рамках нацпроекта на улицах обустраиваются специальные парковочные места.

«В 2022 году при ремонте ул. Богдана Хмельницкого возле адаптивной школы-интерната «Ступени» из шести парковочных мест четыре выделили для маломобильных категорий населения. Это было сделано с учётом особенностей здоровья детей, которые проходят там обучение», — напомнили в минтрансе.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин также всегда подчёркивает, что благодаря качественному ремонту улиц для всех участников дорожного движения создаётся не только комфортная, но и безопасная среда.

«Дорога — это вопрос безопасности, вложения в эту отрасль сохраняют, в том числе, жизнь и здоровье жителей Пермского края», — неоднократно отмечал глава региона.

Помимо этого, инициированный президентом Владимиром Путиным нацпроект «Безопасные качественные дороги» позволяет учитывать возможности людей с ОВЗ при обновлении городского транспорта. В 2023-2024 годах в Пермь поступили 38 новых трамваев – все они низкопольные, оборудованы специальными откидными аппарелями для пассажиров на колясках. На центральной площадке для них установлены специальные подлокотники с ремнями безопасности, а информационные таблички продублированы шрифтом Брайля.

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