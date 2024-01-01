Алёна Бронникова Россельхознадзор нашёл в Перми несуществующий детский сад Ведомство провело проверку поставок мясомолочной продукции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю при мониторинге системы ФГИС ВетИС компонент «Меркурий» выявило в Перми детский сад, который существовал только на бумаге. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ведомство.

Сотрудники установили, что по документам поставки опасной мясомолочной продукции шли в детский сад на улице Мира, 9. Однако при проверке оказалось, что в этом месте находится жилой дом со сторонними организациями на первом этаже. Поставки, оформленные на учреждение, оказались фальшивыми.

Индивидуальный предприниматель Жанна Штебе, которая организовала эту схему, получила предупреждение о недопустимости нарушения Закона РФ «О ветеринарии», правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядок оформления документов в электронной форме и технических регламентов ТС «О безопасности пищевой продукции». Предпринимательнице также предложено принять меры по обеспечению требований. Информацию передали в краевую Госветинспекцию для удаления фантомной площадки из системы «ВетИС».





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