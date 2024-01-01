Зарина Ситдикова Президент России объявил благодарность детскому омбудсмену Прикамья Светлане Денисовой Распоряжение о поощрении подписано 18 июля Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Президент России Владимир Путин объявил благодарность уполномоченному по правам ребёнка в Пермском крае Светлане Денисовой. Соответствующее распоряжение было подписано главой государства 18 июля и опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, помимо детского омбудсмена Прикамья благодарность президента также объявлена ещё 94 жителям страны, среди которых есть чиновники и сотрудники ведомств, руководители и замначальники компаний и бюджетных учреждений, главы территорий, работники промышленных предприятий, помощники депутатов и общественники из 31 региона России.

Кроме того, в своём распоряжении президент объявляет имена награждённых почётной грамотой, а также благодарностями за многолетнюю добросовестную работу в здравоохранении, за заслуги в области науки и образования, сельского хозяйства, спорта и других отраслях экономики и социальной деятельности.

Светлана Денисова при этом является единственной представительницей Пермского края, чьё имя значится в данном документе. Основание для награждения детского омбудсмена в распоряжении не указано.

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