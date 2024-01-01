Зарина Ситдикова Суд обязал чиновников досрочно расселить жителей аварийного дома в Прикамье В новое жильё люди переедут на два года раньше Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По иску прокурора Ильинского округа суд обязал муниципальные власти сократить сроки расселения жителей аварийного дома в городе Чёрмозе. Об этом сообщается на Едином портале прокуратуры Российской Федерации.

Жилой дом по ул. Трудовой, 2 в Чёрмозе был признан аварийным и подлежащим сносу около пяти лет назад. Несмотря на это, местные власти сроком расселения объекта определили только конец 2028 года, то есть почти через 10 лет после решения о демонтаже.

В ходе прокурорской проверки стало понятно, что техническое состояние сильно изношенного дома не позволяет ждать ещё четыре года. Как отметили в прокуратуре, «указанный срок не отвечал критериям разумности».

По итогам проверки прокурором был составлен иск с требованием к муниципалитету установить новый срок расселения жильцов аварийного дома.

Ильинский городской суд позицию гособвинения поддержал.

По данным прокуратуры, в результате муниципалитет обязался предоставить жителям новое жильё не позднее конца 2026 года.

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