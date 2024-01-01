Зарина Ситдикова Пермские учёные разработали технологию производства кирпичей из химических отходов Новые стройматериалы отличаются долговечностью Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Учёные Пермского политеха запатентовали новый состав кирпича с добавлением отходов предприятий химической промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Изобретение предполагает изготовление строительной продукции с применением алюмосодержащей минеральной добавки, которая образовывается при уничтожении энергонасыщенных материалов и тонкомолотого боя автоклавного газобетона.

Как отметили в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ), разработка учёных позволит улучшить эксплуатационные характеристики и долговечность готовых изделий. Однако главное её свойство заключается в экологичности — благодаря изобретению можно будет повторно использовать материалы, остающиеся на химпроизводстве.

«Добавление промышленных отходов к глинистому сырью положительно повлияло на физико-механические свойства керамических образцов. Также добавление алюмосодержащего продукта в сырьевую рецептуру позволило снизить температуру обжига, следовательно производство нового материала является энергоэффективным», — цитирует старшего преподавателя кафедры охраны окружающей среды Екатерину Панькову пресс-служба университета.

В ПНИПУ добавили, что исследования были выполнены в рамках президентского гранта по государственной поддержке молодых учёных.

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