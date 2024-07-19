Зарина Ситдикова В Пермском крае будут разводить бесшёрстных овец из Латвии В одно из хозяйств региона доставлено 54 особи из Прибалтики Поделиться Твитнуть

В фермерское хозяйство в Верещагинском городском округе прибыла партия из 54 голов овец породы Дорпер. Мелкий рогатый скот доставлен из Латвийской Республики, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Как отметили в ведомстве, животные чувствуют себя хорошо. Во время клинического осмотра специалисты не выявили каких-либо отклонений от физиологической нормы. Сейчас всё новое поголовье помещено в карантинную зону на 30 дней для необходимых исследований в соответствии с ветеринарным законодательством.

Разрешение на завоз мелкого рогатого скота из Латвии выдал Россельхознадзор. По информации надзорного органа, фермерское хозяйство Прикамья закупило животных в Прибалтике для дальнейшего разведения.

Согласно информации из открытых источников, Дорпер — бесшёрстная порода овец, выведенная в 1966 году в Южной Африканской Республике. Кожа этого мелкого скота является самой востребованной овечьей шкурой в мире, однако породу ценят, прежде всего, за мясную продуктивность.

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