В Прикамье в купленной в «Пятёрочке» слойке женщина нашла кусок лезвия Происшествие случилось в Чайковском Поделиться Твитнуть

В Чайковском местная жительница рассказала в соцсетях, что нашла в слойке с картофелем, который она купила в «Пятёрочке», кусок лезвия от канцелярского ножа. Информация об этом инциденте появилась в паблике «Подслушано Чайковский» ВКонтакте.

По словам покупательницы, в магазине перед ней даже не извинились.

«Администратор смены не извинился, ушел обслуживать других покупателей. Сказал, не знает, что делать в этой ситуации. От возврата 24 руб. ни горячо, ни холодно», — пояснила женщина.

В комментариях к посту ответили представители «Пятерочки». Они заявили, что «крайне обеспокоены тем, что в купленной выпечке был обнаружен кусок лезвия, который мог нанести вред здоровью».

«Примите наши извинения за такую находку. Мы очень хотим разобраться в этой ситуации, чтобы исправить её и предотвратить повторения в будущем» — говорится в ответе (орфография авторская — Ред.)

Также покупательницу попросили написать в личные сообщения группы сети, чтобы администрация уточнила информацию о покупке и провела проверку.

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