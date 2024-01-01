Зарина Ситдикова Механический завод в Березниках стал участником нацпроекта «Производительность труда» Благодаря господдержке предприятие нарастит производство конвейеров Поделиться Твитнуть

Количество участников национального проекта «Производительность труда» в Пермском крае увеличилось за счёт АО «Березниковский механический завод» (БМЗ). С господдержкой предприятие намерено нарастить производство конвейеров. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Прикамья.

По данным регионального минпромторга, БМЗ является производителем оборудования для горно-обогатительной, горнодобывающей и химической отраслей экономики. В рамках нацпроекта на предприятии под контролем экспертов Регионального центра компетенций будут внедрены технологии бережливого производства и оптимизированы процессы на участке изготовления конвейеров.

По словам директора по производству АО «Березниковский механический завод» Сергея Котова, в качестве пилотного участка выбран самый массовый и сложный поток на заводе — производство конвейеров.

«Мы рассчитываем уменьшить объём незавершенного производства, выстроить потоки и повысить культуру производства», — пояснил Сергей Котов.

Для реализации проекта на предприятии сформирована рабочая группа из действующих руководителей компании и главных специалистов подразделений.

Как уточнил руководитель проектов Регионального центра компетенций Михаил Толоконников, на БМЗ уже состоялось обучение персонала основам бережливого производства и подписан двусторонний акт.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал важность нацпроекта «Производительность труда». По его словам, во время рабочих выездов на промышленные площадки он даже по организации рабочих мест на производстве всегда видит, участвует компания в нацпроекте или нет.

По информации минпромторга Пермского края, на сегодняшний день к нацпроекту присоединились 137 компаний региона.

Реализацией нацпроекта «Производительность труда» в Прикамье занимается Региональный центр компетенций. Проект, инициированный президентом России Владимиром Путиным, призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к концу 2024 года.

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