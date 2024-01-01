Пермь и Ярославль подписали соглашение о сотрудничестве Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Глава Перми Эдуард Соснин и мэр Ярославля Артём Молчанов подписали соглашение о сотрудничестве между городами. Документ предполагает взаимное содействие развитию связей в сфере городского хозяйства, культуры, образования, социальной поддержки населения, физкультуры и спорта, охраны окружающей среды, работы с молодёжью. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Делегация Ярославля находится в Перми с рабочим визитом до 19 июля. В её составе также заместители мэра по социальной политике и вопросам ЖКХ, первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии, первый заместитель директора МБУ «Горзеленхозстрой» Ярославля.

«Нас очень заинтересовали для обмена опытом вопросы городского хозяйства, образования и работы с молодёжью», — отметил Артём Молчанов.

Члены делегации уже осмотрели комплекс ремонтных работ на Комсомольском проспекте и ул. Сибирской, посетили эспланаду, набережную Камы, познакомились со спортивной школой «Спартак», Домом молодёжи, осмотрели «умные» остановки. Запланирован ряд встреч с чиновниками администрации Перми в сфере городского хозяйства, экологии, транспорта и социальной сферы.

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