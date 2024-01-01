Молодёжь Перми встретилась с депутатом Госдумы Ириной Ивенских Поделиться Твитнуть

17 июля актив реготделения «Молодой гвардии "Единой России» и молодёжь краевой столицы встретились с депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ Ириной Ивенских. Мероприятие прошло в рамках партпроекта «Моя карьера с "Единой Россией» на площадке Штаба общественной поддержки Пермского края.

В ходе неформального общения собравшиеся обсудили возможности, которые сегодня открыты для молодёжи. Спикер отметила, что сейчас у ребят тот возраст, когда можно не бояться реализовывать самые смелые проекты. Нужно пробовать, несмотря на возможные ошибки и неудачи.

Также Ирина Ивенских подчеркнула, что сегодняшний так быстро меняющийся мир открывает массу возможностей для тех, кто готов двигаться вперёд, создавать и созидать. При этом очень важно быть «экспертом» в своём деле, обязательно ответить для себя на вопрос «Кто я?». Например, можно быть экспертом в волонтёрской деятельности, если знаешь, как вовлекать в орбиту своей деятельности таких же активных ребят.

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