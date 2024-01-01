В Прикамье похоронили погибшего на СВО пулемётчика Ивана Кирьянова Он заключил контракт в июне этого года, а 1 июля уже был убит Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровского округа

В Александровском округе похоронили участника СВО Ивана Кирьянова, который погиб 1 июля этого года в зоне боевых действий. Об этом сообщает администрация муниципалитета на официальной странице в соцсетях.

Иван Кирьянов родился 29 марта 1962 года в Яйве. Там прошли его детство и юность. После окончания школы он поступил в Александровское училище, где выучился на электрика. Отслужив в армии, мужчина вернулся в родной посёлок и вскоре женился.

В 2022 году он приехал в Москву, где работал строителем мостов, а в 2023 году его бригаду отправили в Луганск на восстановление инфраструктуры города.

Фото: администрация Александровского округа

В июне этого года он решил заключить контракт с Минобороны и пойти на военную службу, однако 1 июля уже погиб. Обстоятельства его смерти не уточняются. На СВО он служил в качестве пулемётчика 132-й отдельной мотострелковой бригады.

Фото: администрация Александровского округа

Администрация Александровского округа выразила соболезнования родным и близким.

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