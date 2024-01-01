«Т Плюс» обновит более 8 км теплосетей в микрорайоне Закамск Поделиться Твитнуть

Пресс-служба компании

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» в ходе подготовки к отопительному сезону 2024-2025 планируют обновить более 8 км тепловых сетей в м/р Закамск Кировского района Перми. Новые трубопроводы отопления и горячего водоснабжения будут смонтированы на ряде улиц в правобережной части краевой столицы. Для надёжного теплоснабжения жителей применяются трубы в пенополиуретановой изоляции со сроком эксплуатации 25 лет.

На ул. Адмирала Ушакова энергетики «Т Плюс» проведут монтаж 2,2 км трубопроводов горячего водоснабжения. Техническое перевооружение осуществляется для коммуникаций от ЦТП-34, где также будет заменено нагревательное оборудование. Главная цель — повышение надёжности и качества подачи горячей воды жителям.

На ул. Волгодонской проводится реконструкция квартальной теплосети на участке 1,5 км с модернизацией парка насосного оборудования на ЦТП-10. Здесь также будет уложен циркуляционный трубопровод горячего водоснабжения, что позволит надёжно подавать теплоресурс в дома клиентов.

На улицах Охотников, Адмирала Нахимова и Онежской также проводится укладка новых трубопроводов общей длиной более 1,5 км. Реализуемые мероприятия позволят обеспечить квартиры горожан горячей водой вне зависимости от времени суток. Дополнительно будет обеспечена циркуляция горячей воды, что напрямую влияет на качество коммунальной услуги.

Активные работы по замене тепловых сетей в Закамске также продолжаются на ул. Новоржевской, где будет заменено более 590 метров тепломагистрали. От данного участка зависит теплоподача в жилые дома и социальные объекты. Масштабное обновление элементов теплосетевой инфраструктуры ведётся с соблюдением требований промышленной безопасности.

Все места проведения ремонтов оборудованы стационарным ограждением и информационными аншлагами. Однако жителям не стоит забывать о необходимости быть внимательными вблизи раскопок — не заходить за ограждения и не парковать вблизи автомобили.

«Масштабное обновление теплосетей в м/р Закамск — адресные меры по подготовке теплосетевой инфраструктуры города к будущему отопительному сезону. Правобережные территории Перми развиваются опережающими темпами, и энергетики, со своей стороны, обеспечивают надёжность теплосетевой инфраструктуры. Наша главная цель — надёжное и бесперебойное обеспечение горожан теплом и горячей водой», — отметил заместитель главного инженера по обеспечению технического состояния Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Владислав Маслов.

В межсезонье энергетики «Т Плюс» планируют смонтировать более16 км новых трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в Перми. Работы пройдут как в центральной части краевой столицы, так и в отдалённых районах. Новые тепломагистрали также появятся на улицах Газеты «Звезда», Мира, Пихтовой, Толбухина, Нефтяников и других.

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