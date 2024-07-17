«Единая Россия» подвела промежуточные итоги президентских программ капремонта и строительства учебных учреждений Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

На федеральном штабе «Единой России» и минпросвещения РФ, который провели врио секретаря генсовета Владимир Якушев и министр Сергей Кравцов, обсудили ход работ по программам капремонта и строительства образовательных учреждений, а также готовность школ и детсадов к началу нового учебного года. Участие в селекторном совещании принял также председатель регионального Общественного совета партпроекта «Новая школа», депутат Законодательного собрания Пермского края Анатолий Маховиков.

Владимир Якушев сообщил, что на сегодня построены 1236 новых школ и 1680 детсадов. В этом году запланирован ввод 364 новых школ на 300 тыс. мест.

По программе капремонта отремонтировано 4122 школы. За счёт федеральных средств в 2024 году запланирован ремонт 1057 школ. Из них 534 школы — с окончанием работ в 2025 году.

«По 1030 объектам контракты заключены, работы идут в графике. Среди регионов с большим количеством и высокой степенью готовности объектов — Ставропольский край, Республика Татарстан, Белгородская, Калужская, Нижегородская, Тульская, Новосибирская, Омская, Свердловская области, Кемеровская область – Кузбасс. Хочу поблагодарить всех за работу», — сказал врио секретаря генсовета партии.

Он отметил также, что активно программа реализуется в новых регионах.

«Несмотря на все сложности и то, что новые регионы первый год полноценно участвуют в программе (капремонта школ — ред.), результаты очень хорошие», — подчеркнул Владимир Якушев.

Врио секретаря генсовета «Единой России» обратил внимание, что по 25 школам контракты пока не заключены. Долги по капремонту остались у четырёх регионов. Это четыре школы в Курганской области, по одной школе – в Иркутской и Томской областях, Карачаево-Черкессии.

По строительству новых зданий школ риски есть в 56 субъектах РФ.

«Просил бы глав регионов лично подключиться к ситуации по этим объектам и в постоянном режиме держать вопрос на контроле. С 22 июля по 18 августа мы проведём всероссийский мониторинг завершения капитального ремонта и оснащения школ, которые запланированы к сдаче к началу учебного года. Прошу координаторов партийного проекта «Новая школа» в регионах, ответственных депутатов в постоянном режиме заниматься этим вопросом, чтобы в сентябре у всех детей был полноценный праздник», — сказал Владимир Якушев.

За каждым объектом капремонта школ закреплены депутаты от «Единой России» всех уровней, сенаторы. Они несут персональную ответственность за качество и сроки выполнения работ.

Сергей Кравцов отметил, что такая система контроля доказала свою эффективность и может быть использована при реализации новых национальных проектов. По его словам, в высокой степени готовности сейчас нацпроекты «Молодёжь и дети» и «Семья». Глава ведомства отметил, что минпросвещения РФ уже начало отбор заявок на следующий цикл капремонта школ, детсадов и колледжей и будет учитывать результаты реализации президентской программы. Если работы по объектам не завершены, то для таких регионов введут штрафные санкции.

«Объём распределенных субсидий регионам будет уменьшаться. При этом все объекты должны быть построены, но за счёт региональных средств», — подчеркнул Сергей Кравцов.

Помимо этого, на федеральном штабе стартовала традиционная партийная акция «Собери ребёнка в школу» (0+). «Единая Россия» оказывает адресную помощь детям из многодетных, малообеспеченных и из семей других льготных категорий в подготовке к началу учебного года. В прошлом году такую помощь получили почти 220 тыс. детей по всей стране. При этом более 60 тыс. — это дети из Донбасса и Новороссии.

Владимир Якушев поручил в этом году также уделить особое внимание семьям в новых регионах и семьям участников СВО.

Пункты сбора школьных рюкзаков партия организует на базе приёмных председателя «Единой России» и в штабах общественной поддержки.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

По словам Анатолия Маховикова, одной из ключевых задач партпроекта «Новая школа» является создание современных образовательных пространств и контроль их возведения и реконструкции.

Председатель регионального Общественного совета партпроекта «Новая школа», депутат Законодательного собрания Пермского края Анатолий Маховиков:

— В Пермском крае в рамках национального проекта «Образование» в 2024 году планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию 5 школ, рассчитанных на 4 475 мест. На сегодняшний день строительная готовность объектов — 80-100%.

Все образовательные учреждения будут оснащены необходимым оборудованием, рассчитаны на раннюю специализацию, а также будут отвечать современным требованиям безопасности.

В рамках соглашения с минпросвещения РФ в 2024 году проводится капитальный ремонт 10 общеобразовательных школ, из них работы на 4 объектах будут проводиться в двухгодичный период. Контракты заключены по всем объектам. Работы ведутся.

За каждым ремонтируемым и строящимся объектом образования в Пермском крае закреплены депутаты муниципального и регионального уровня. Их задача — контролировать сроки выполнения работ и оперативно решать возникающие вопросы.

Депутатский контроль дополнят мониторинговые мероприятия в рамках «Партийного десанта», к которым будут подключены представители родительского сообщества и некоммерческого сектора.

Также в рамках подготовки к 1 сентября реготделение партии объявляет о старте в Пермском крае традиционной акции «Собери ребёнка в школу». В ходе акции детей из многодетных, малообеспеченных семей, детей-инвалидов обеспечат рюкзаками со школьными принадлежностями. Особое внимание будет уделено детям участников СВО и детям из города-побратима Северодонецка.

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