На СВО погиб отец двух детей из Прикамья Дмитрий Прудников Его похоронят 19 июля Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского городского округа

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб рядовой Дмитрий Прудников. Об этом сообщает администрация Верещагинского городского округа на официальной странице ВКонтакте.

Боец был убит ещё 25 марта, но похоронят его только на этой неделе.

Дмитрий Прудников родился 7 октября 1992 года в посёлке Павловский Очёрского района. Там же окончил местную школу.

«Судьба была трудной. Работал в ремонтно-строительной сфере. С семьёй жили в деревне Ефимовка Нижнегалинского территориального отдела. Муж, отец двоих детей», — сообщили в администрации.

На СВО он служил в качестве стрелка — помощника гранатомётчика мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона. Обстоятельства смерти не уточняются.

Местные власти выразили соболезнования супруге погибшего Анастасии, всем родным и близким.

Церемония прощания с военнослужащим состоится 19 июля с 11:00 до 12.00 в Верещагино. Отпевание пройдёт в 13:30 в Павловской церкви, а затем мужчину похоронят на кладбище его родного посёлка.

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