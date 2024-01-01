Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В 2025 году будут построены молодёжные центры в Краснокамске, Чернушке и Березниках Пермский край занял седьмое место в федеральном конкурсе «Регион для молодых» Поделиться Твитнуть

Юлия Баландина

Константин Долгановский

На заседании правительства Пермского края 17 июля руководитель Агентства по делам молодёжи Пермского края Юлия Баландина рассказала об участии региона в федеральном конкурсе «Регион для молодых», в рамках которого распределяются федеральные средства для развития инфраструктуры молодёжной политики в регионах — 15 млрд руб. с разбивкой на три года — 2023, 2024 и 2025.

Пермский край уже не в первый раз вошёл в число победителей конкурса. В 2023 году благодаря средствам этой программы в Перми был открыт «Кристалл-центр».

В 2024 году поступило пять заявок от муниципалитетов Пермского края, три из них получили поддержку. В целом на федеральный конкурс поступило 78 заявок. Итоги были объявлены 29 июня. Пермский край занял седьмое место, в программу на 2025 год вошло строительство молодёжных центров в Краснокамске, Чернушке и Березниках.

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