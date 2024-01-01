Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В 2025 году будут построены молодёжные центры в Краснокамске, Чернушке и Березниках
Пермский край занял седьмое место в федеральном конкурсе «Регион для молодых»
На заседании правительства Пермского края 17 июля руководитель Агентства по делам молодёжи Пермского края Юлия Баландина рассказала об участии региона в федеральном конкурсе «Регион для молодых», в рамках которого распределяются федеральные средства для развития инфраструктуры молодёжной политики в регионах — 15 млрд руб. с разбивкой на три года — 2023, 2024 и 2025.
Пермский край уже не в первый раз вошёл в число победителей конкурса. В 2023 году благодаря средствам этой программы в Перми был открыт «Кристалл-центр».
В 2024 году поступило пять заявок от муниципалитетов Пермского края, три из них получили поддержку. В целом на федеральный конкурс поступило 78 заявок. Итоги были объявлены 29 июня. Пермский край занял седьмое место, в программу на 2025 год вошло строительство молодёжных центров в Краснокамске, Чернушке и Березниках.
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