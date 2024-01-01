«Уралкалий» — в топ-5 компаний РФ по взаимодействию с местными сообществами в городах присутствия Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

ПАО «Уралкалий», один из ведущих мировых производителей калия, заняло пятое место в рейтинге агентства RAEX, которое представило результаты исследования деятельности российских компаний по их взаимодействию с заинтересованными сторонами.

Рейтинговое агентство анализировало политики и программы компаний по взаимодействию с местными сообществами, долю расходов на развитие местных сообществ по отношению к выручке, оценку инициатив, направленных на их поддержку, мониторинг социальных и экологических показателей поставщиков и выявление рисков, связанных с взаимодействием с поставщиками по вопросам охраны окружающей среды и социальных нарушений в цепочках поставок. Исследовалась деятельность 160 компаний за 2022 год. В шорт-лист исследования вошли 50 компаний с наилучшими показателями.

«Уралкалий» традиционно уделяет значительное внимание отношениям с местными сообществами, активно участвует в развитии городов присутствия, а также реализует целый ряд социальных проектов, влияющих на повышение уровня жизни населения.

С результатами и методикой исследования можно ознакомиться на сайте агентства.

Рейтинговое агентство RAEX — крупнейшее российское агентство в области некредитных рейтингов. Ключевые сферы деятельности — подготовка рейтингов в сфере образования, некоммерческого сектора, устойчивого развития, а также инфраструктуры развития бизнеса.

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