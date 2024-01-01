Собственник сгоревшего в Пермском крае дома отсудил у энергетиков 610 тысяч рублей Пожар произошёл из-за короткого замыкания Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермский краевой суд, рассмотрев апелляцию по делу о пожаре в частном жилом доме, взыскал с ПАО «Россети Урал» в пользу собственника сгоревшего здания материальный ущерб в размере 610 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как следует из материалов дела, в мае прошлого года из-за короткого замыкания линии электропередачи, которое произошло в связи с сильным порывистым ветром, у мужчины сгорел дом в д. Константиновка, а также мебель и надворные постройки. Общая сумма ущерба составила 1 млн 498 тыс. руб.

После происшествия он обратился в суд с иском к ПАО «Россети Урал», требуя возместить ущерб, причинённый пожаром, так как ещё до пожара видел провисание и искрение линии электропередачи рядом с крышей дома. Бардымский районный суд отказал в удовлетворении исковых требований в полном объёме. Суд посчитал, что поскольку возгорание произошло непосредственно на территории участка, истец сам должен был обеспечить пожарную безопасность.

Однако во время рассмотрения апелляционной жалобы судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда пришла к другому выводу: пожар возник в результате перехлёста провисавших воздушных линий электропередачи, которые из-за сильного ветра создали трение между собой, начали искрить, из-за чего и загорелась крыша дома. Таким образом, причиной пожара стало ненадлежащее содержание линий электропередачи, а это уже зона ответственности ПАО «Россети Урал».

При определении ущерба судебная коллегия учла выплаченную ранее собственнику сгоревшего дома страховку СК «Росгосстрах» в размере 750 тыс. руб.

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