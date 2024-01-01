В Прикамье похоронили участника СВО Владислава Рахметова Он погиб больше года назад Поделиться Твитнуть

Фото: страница Сергея Белова ВКонтакте

В Чусовом 16 июля состоялись похороны 29-летнего военнослужащего Владислава Рахметова, который погиб в зоне боевых действий спецоперации на территории Украины. Об этом в своём официальном аккаунте ВКонтакте сообщил глава Чусовского округа Сергей Белов.

Владислав Рахметов родился 26 сентября 1995 года в Чусовом. После окончания школы поступил в Чусовской индустриальный колледж, где получил специальность сварщика. В последнее время работал в исправительной колонии № 10.

Фото: страница Сергея Белова ВКонтакте

Его призвали в армию по мобилизации и назначили командиром взвода обеспечения отдельного гаубичного артиллерийского дивизиона в звании прапорщика.

По словам главы Чусовского округа, во время службы Рахметов «проявил беспримерное мужество, в совершенстве овладел своей военной специальностью».

Фото: страница Сергея Белова ВКонтакте

Мужчина погиб ещё 18 мая 2023 года. Обстоятельства смерти не уточняются. За проявленный героизм при выполнении специальных задач его наградили Орденом мужества посмертно.

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