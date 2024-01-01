Алёна Бронникова Суд взыскал в пользу бабушки погибшей в ДТП пермячки 475 000 рублей Велосипедистку в 2022 году сбила пьяная девушка без прав Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Пермский краевой суд взыскал в пользу бабушки погибшей в ДТП велосипедистки 475 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба суда.

ДТП со смертельным исходом произошло в августе 2022 года в Краснокамске. Местная 21-летняя жительница без водительских прав села за руль чужой машины в состоянии алкогольного опьянения и сбила на дороге двигавшуюся в ту же сторону велосипедистку. Краснокамский суд назначил виновнице наказание в виде лишения свободы на шесть лет и один месяц и компенсации морального вреда в пользу бабушки погибшей в 1 млн руб.

В марте 2024 года бабушка также обратилась в суд с иском к АО «АльфаСтрахование» о взыскании страхового возмещения по договору обязательного страхования. Городской суд отказал в удовлетворении требований, аргументировав тем, что женщина не является лицом, имеющим право на страховую выплату в связи со смертью внучки. Не согласившись с этим, бабушка обжаловала решение в вышестоящем суде.

«Коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда пришла к выводу, что фактически бабушка является единственным близким родственником погибшей, наследником второй очереди. Следовательно, она имеет право на получение страхового возмещения в связи со смертью велосипедистки в порядке наследования независимо от того, находилась та на её иждивении или нет», — сообщили в суде.

Иск был удовлетворён частично. За бабушкой погибшей закрепили право на получение страхового возмещения в порядке наследования в сумме 475 тыс. руб., а также взыскали с АО «АльфаСтрахование» компенсацию морального вреда в 20 тыс. руб.

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