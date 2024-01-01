За неделю в больницы Прикамья госпитализированы 26 пациентов с коронавирусом Один человек скончался Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за неделю с 8 по 14 июля выявлено 142 случая заболевания COVID-19 (5,4 на 100 тыс. населения). В Перми за последнюю неделю зарегистрировано 73 случая заболевания коронавирусом, что составляет 51% от общего числа заразившихся. Во всех случаях идентифицируется вариант «омикрон». Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Согласно федеральной статистике за минувшие семь дней, в Прикамье с диагнозом «коронавирус» были госпитализированы 26 пациентов. Один человек скончался. Выздоровели 110 жителей.

В целом по Российской Федерации за прошлую неделю коронавирусом заболели 5348 человек, выздоровели 6066. Госпитализирован 731 пациент, 27 жителей РФ скончались.

На территории Пермского края с начала пандемии выявлено 510 214 подтверждённых случаев заболевания COVID-19.

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