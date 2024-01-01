На Каме спасли двух пермяков на сап-бордах Мужчина и женщина не могли справиться с течением Поделиться Твитнуть

Сотрудники Пермской городской службы спасения помогли добраться до берега мужчине и женщине, которые заплыли на сап-бордах на середину Камы и не смогли самостоятельно вернуться. Терпящим бедствие оказали помощь матросы, дежурившие на катере «Русбот-65Н».

Происшествие случилось вечером 14 июля, когда на пульт дежурного поступил сигнал о двух людях, терпящих бедствие возле Коммунального моста на середине реки. Спасатели выехали туда на катере.

К моменту прибытия 30-летняя женщина, опрокинувшись с сап-борда, уже находилась в воде. Она была обессилена и не могла взобраться обратно. Рядом на сап-борде находился мужчина, но он не мог грести из-за сильного течения. У обоих пермяков не было спасжилетов и средств защиты. Спасатели оказали им первую помощь и доставили на берег.

Как отмечают в службе спасения, за прошедшую неделю матросы-спасатели 30 раз оказывали первую помощь отдыхающим. За это время было предупреждено 882 несчастных случая.

Основные причины происшествий и гибели людей на воде – купание в необорудованных местах, в состоянии алкогольного опьянения, а также личная недисциплинированность, недостаточный надзор родителей за детьми и неумение плавать.

В связи с происшествиями на воде в Пермской городской службе спасения напоминают, что купаться запрещено в необорудованных для этого местах. Пермякам рекомендуют быть осторожными и не рисковать своим здоровьем, а родителей призывают тщательно следить за своими детьми, не оставлять их около водных объектов без присмотра и не отпускать одних в места отдыха у воды.

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