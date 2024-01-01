Алёна Бронникова Редакция газеты в Прикамье задолжала сотрудникам более 600 тысяч рублей Организация находится в стадии ликвидации Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Гремячинское АНО «Редакция газеты «Шахтёр» за полгода задолжала сотрудникам более 600 тыс. руб. оплаты труда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

«Прокуратура Гремячинска на основании информации, размещённой в сети Интернет, провела проверку исполнения требований трудового законодательства. Надзорными мероприятиями выявлен факт наличия перед работниками предприятия задолженности по оплате труда за период с января по июнь 2024 года в сумме более 600 тыс. руб.» — рассказали в ведомстве.

По итогам проверки руководителю редакции было внесено представление. Виновное лицо привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права). После этого работодатель перечислил сотрудникам положенные выплаты с учётом компенсации за их задержку.

По данным Сбис, АНО «Редакция газеты «Шахтёр» было зарегистрировано в апреле 2021 года. Руководитель — Елена Широких. Основной вид деятельности — издание газет. С 26 июня 2024 года организация находится в стадии ликвидации.

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