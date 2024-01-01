Алёна Бронникова За полгода у посетителей судов в Прикамье изъяли 210 опасных предметов Среди них были лезвия, ножи, отвёртки и кастет Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов за полгода изъяли 210 опасных предметов у посетителей судов и мировых участков в Пермском крае. Среди таких предметов оказались складные ножи и лезвия, отвёртки и ножницы, пилочки для ногтей и спицы.

Как отмечают в краевом ГУ ФССП, чаще всего на вопрос о наличии запрещённых предметов пермяки отвечают отрицательно, но благодаря усиленному контролю удаётся не допустить вооружённых людей в здания судов.

«В марте текущего года при осуществлении пропускного режима в Арбитражном суде Пермского края с помощью интроскопа у 52-летней посетительницы на дне сумки была обнаружена карточка-нож. За пару минут до этого гражданка уверяла судебного пристава, что какие-либо запрещённые предметы у неё отсутствуют», — рассказали в пресс-службе судебных приставов.

Ещё у одной женщины в Ленинском районном суде Перми с помощью металлодетектора обнаружили сразу пять колюще-режущих предметов. У 61-летней пермячки изъяли два канцелярских и три складных ножа. При этом перед осмотром она была ознакомлена с правилами организации пропускного режима и предупреждена об административной ответственности за умышленное сокрытие запрещённых к проносу предметов.

Мужчины также пытаются пронести в здания судов опасные предметы. Так, в марте у 48-летнего пермяка в Свердловском районном суде Перми изъяли многофункциональный инструмент со встроенным лезвием, а в июне у 27-летнего посетителя обнаружили металлический кастет.

Всех нарушителей привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила».

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