Нефтяники Прикамья и Тимано-Печоры присоединились к турслёту Поделиться Твитнуть

пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

В ХХ туристическом слёте впервые приняли участие работники 13 лукойловских предприятий и подразделений из трёх регионов страны: Перми, Республики Коми и Ненецкого автономного округа. Организатором мероприятия выступила объединённая первичная профсоюзная организация ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».

пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Слёт прошёл на берегу Камы в Полазне. В течение трёх дней порядка 200 человек боролись за звание самых спортивных и креативных туристов. Программа включала квесты и состязания на полосе препятствий, соревнования по пляжному волейболу, игру в городки и конкурсы творческой самодеятельности.

пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

«Это больше чем традиция. Такие события делают коллектив сплочённее, позволяют работникам познакомиться и обсудить насущные вопросы в неформальной обстановке. Компания всегда будет поддерживать такие мероприятия!» — обратился к участникам турслёта председатель международного объединения профсоюзных организаций ПАО «ЛУКОЙЛ» Георгий Кирадиев, посетивший в эти дни Прикамье.

Вместе с зарядом положительных эмоций участники слёта получили подарки и дипломы за победы в конкурсах.

пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

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