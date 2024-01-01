Зарина Ситдикова Для абитуриентов актёрского курса Сергея Федотова в ПГИК пройдут консультации Вступительные экзамены стартуют 18 июля Поделиться Твитнуть

Вадим Балакин

Для поступающих на актёрский курс Сергея Федотова в Пермском государственном институте культуры (ПГИК) состоятся консультации. Об этом «Новому компаньону» сообщили в театре «У Моста».

Напомним, в этом году в ПГИК ведётся приём на первый курс актёрского отделения, художественным руководителем которого будет доцент кафедры режиссуры и мастерства актёра, заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат национальной премии «Золотая маска» и премии правительства РФ Сергей Федотов.

Документы для поступления (ЕГЭ по литературе от 32 баллов и по русскому языку от 36 баллов) принимаются в институт до 17 июля. Вступительные экзамены (творческий и профессиональный) пройдут с 18 по 25 июля. Подробная информация — на сайте ПГИК https://pgik.ru/abitur.

Консультации для поступающих пройдут в 16:00 16 июля и в 17:00 17 июля. Место проведения — театр «У Моста» (ул. Куйбышева, 11).

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