В Перми на 15% увеличилось количество точек летнего общепита Летниками обзавелись 17% кафе и ресторанов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Специалисты 2ГИС подсчитали количество заведений общепита с летними верандами и составили рейтинг городов, где больше вариантов поесть на свежем воздухе. В Перми за год количество таких заведений увеличилось на 14,7%. В краевом центре сейчас подобных зон 258.

В топ городов по приросту летников вошли Воронеж (+31% к июлю 2023 года), Ростов-на-Дону (+30%) и Казань (+27% «летников»). В конце рейтинга — Красноярск: там число точек общепита с террасами или столиками выросло на 5%.

Рост количества летников в значительной мере обеспечило увеличение числа зон со столиками на улице (в отличие от террас, они не оснащены навесом и могут быть без ограждений). Заведений со столиками на улице в Перми этим летом стало на 45% больше, чем было прошлым. В отдельных городах (в Воронеже и Ростове-на-Дону) летнего общепита со столиками стало больше в несколько раз.

По данным 2ГИС, самая высокая доля «летников», как и год назад, сложилась в заведениях общественного питания Нижнего Новгорода — около 30%. В Перми террасу или столик на улице имеют 17% заведений. Меньше всего заведений с летними верандами в Красноярске — там доля «уличного» общепита около 5%.

Всего же в 16 крупнейших городах страны работают 12 тыс. летников (летние террасы под навесом или столики на улице).

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