На участие в сентябрьских выборах в Прикамье заявились 1037 кандидатов На два кресла в заксобрании региона претендуют 14 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае закончилось выдвижение кандидатов на выборы в Единый день голосования в сентябре 2024 года. Всего для участия в выборах выдвинулись 1037 человек (14 — на довыборы в заксобрание региона и 1023 на участие в муниципальных выборных кампаниях). Из них 925 кандидатов представляют политические партии, 112 — самовыдвиженцы. Об этом сообщает крайизбирком.

Отмечается, что 371 кандидата выдвинула «Единая Россия», 199 — ЛДПР, 122 — СРЗП, 110 — КПРФ, 105 — «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», 16 — «Новые люди», 2 — Коммунистическая партия.

Теперь кандидатам предстоит не позднее 18:00 24 июля сдать необходимый для регистрации пакет документов, который подлежит проверке. Регистрация кандидатов завершится 2 августа.

Напомним, голосование на выборах состоится 6-8 сентября 2024 года.

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