Пермский «ОДК-Авиадвигатель» выплатит акционерам 293 млн рублей дивидендов Это в два раза больше, чем год назад Поделиться Твитнуть

Фото: сайт АО «ОДК-Авиадвигатель»

В Перми на годовом собрании в АО «ОДК-Авиадвигатель» принято решение выплатить владельцам ценных бумаг компании дивиденды за 2023 год. На эти цели выделяется 293,3 млн руб., или на каждую акцию по 4,9 руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на отчёт компании.

Дивиденды будут выплачены в июле-августе 2024 года. Оставшаяся часть чистой прибыли за 2023 год в размере 879,8 млн руб. останется нераспределённой.

Издание напоминает, что по итогам 2022 года «ОДК-Авиадвигатель» выплачивал дивиденды на сумму 139 млн руб. при прибыли в 526 млн руб.

АО «ОДК-Авиадвигатель" — конструкторское бюро по разработке газотурбинных двигателей для авиации, а также промышленных газотурбинных установок и электростанций на базе авиационных технологий. Направления деятельности: разработка газотурбинных двигателей для авиации; разработка, серийный выпуск, монтаж «под ключ», пусконаладочные работы, ремонт, гарантийное и текущее обслуживание ГТЭС мощностью от 2,5 до 25 МВт; разработка, сопровождение серийного производства и эксплуатации ГТУ для нагнетателей газа магистральных газопроводов мощностью от 4 до 34 МВт; производство модулей, деталей, сборочных единиц для авиадвигателей и ГТУ как собственной, так и сторонней разработки; конструкторское сопровождение серийного изготовления авиадвигателей и ГТУ собственной разработки; продление ресурса изделий собственной разработки в эксплуатации; ремонт изделий собственной разработки; сервисные услуги по авиационным и промышленным двигателям, а также электростанциям собственного изготовления; инжиниринговые услуги в области механики, вибраций, процессов горения, аэродинамики, компьютерного проектирования, разработки частей и узлов газотурбинных двигателей, установок и стендов для их испытаний.

Конструкторское бюро «ОДК-Авиадвигатель» является головным разработчиком семейства двигателей пятого поколения для ближне- и среднемагистральных самолётов типа «МС-21» и промышленных ГТУ. Создание базового двигателя ПД-14 — один из приоритетов государственной программы РФ «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 гг.».

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