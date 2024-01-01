Пермское УФАС оштрафовало РЖД за формализм на 600 тысяч Поделиться Твитнуть

В УФАС Пермского края рассмотрели жалобу одной из территориальных сетевых организаций на филиал ОАО «РЖД» — "Трансэнерго", отказавшего потребителю в увеличении мощности электроэнергии, и признали её справедливой.

Заявитель для увеличения мощности электроэнергии для нужд производства обратился с заявкой в структуру ОАО «РЖД», которая выступает смежной сетевой организацией. Однако ОАО дважды оставляло заявку без рассмотрения, ссылаясь на отсутствие в ней будто бы необходимых сведений и документов, а затем и вовсе её аннулировало.

В УФАС установили, что заявка содержала все необходимые сведения, установленные законом, а требования ОАО «РЖД» были «излишне формальными».

Таким образом, в ведомстве пришли к выводу, что отказ заявителю был незаконным. ОАО «РЖД» оштрафовали на 600 тыс. руб., компании также выдали представление об устранении допущенного нарушения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.