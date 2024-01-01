При поддержке «Уралкалия» в Березники поступит первая партия пассажирских автобусов Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

Муниципальный автопарк г. Березники пополнится 11 новыми автобусами среднего класса марки ПАЗ. В торжественной церемонии передачи автотранспорта в Перми принял участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Автобусы приобретены при финансовой поддержке «Уралкалия». В январе 2024 года компания заключила соглашение с Пермским краем о модернизации парка общественного транспорта в Березниках. В рамках соглашения «Уралкалий» выделил 300 млн руб. на обновление подвижного состава.

Новая техника соответствует самым современным требованиям безопасности и управления и комфортна для всех категорий пассажиров. Автобусы оснащены системами видеонаблюдения, кондиционирования, спутниковой навигацией, а также системами контроля режима труда и отдыха водителей.

Ещё 10 автобусов большого класса поступят в Березники при поддержке компании до конца года.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Совместно с индустриальными партнёрами повышаем качество жизни людей не только в краевой столице, но и в других населённых пунктах края. Верхнекамье, куда входят Березники и Соликамск, — стратегически важная для нас территория. Благодарю социальных партнёров — компании «Уралкалий» и «Уралхим» за то, что предоставили городу Березники, где осуществляется их производственная деятельность, транспортные средства.

Алексей Казаченко, глава администрации г. Березники:

— Модернизация парка общественного транспорта — значимое и долгожданное событие для всех жителей. Новые автобусы позволят вывести на более качественный уровень обслуживание пассажиров. Благодарю краевые власти и «Уралкалий» за существенную поддержку.

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— Для «Уралкалия» развитие территорий присутствия компании — в приоритете. Социальные инвестиции способствуют развитию инфраструктуры, повышают уровень качества жизни населения. После обновления автобусного парка поездки для жителей Березников станут ещё комфортнее.

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