Глава Перми подписал протокол о намерениях с китайским городом Цзуньи Это четвёртый китайский город, с которым Пермь выстраивает партнёрские отношения Поделиться Твитнуть

Фото: Архив ИД "Компаньон"

Глава Перми Эдуард Соснин подписал протокол о намерениях по разработке совместных проектов в сфере культуры, молодёжной политики, образования, спорта и экономики с китайским городом Цзуньи (его мэр Хуан Вэй подписал документ ещё раньше). Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В ведомстве отметили, что Пермь видит в восточном направлении, и в частности в Китае, перспективы межмуниципального сотрудничества.

«Взаимодействие с городом Цзуньи в ряде сфер уже началось. В 2022 году фирма гитарной атрибутики из Цзуньи выступила партнёром международных конкурсов исполнителей на классической гитаре, организованных детской музыкальной школой №10 «Динамика». В 2023 году Пермский государственный медицинский университет первым начал взаимодействие с Международным медицинским университетом Цзуньи. Был реализован ряд совместных проектов, организована летняя образовательная программа, подписан Меморандум о взаимопонимании между двумя высшими образовательными учреждениями, — рассказали в мэрии. — Также разработан план сотрудничества Пермского государственного института культуры с Педагогическим университетом Цзуньи и Колледжем музыки и хореографии».

Цзуньи — уже четвёртый китайский город, с которым Пермь выстраивает партнёрские отношения. Также двусторонние контакты идут с такими городами КНР, как Циндао, Чанчжоу и Хух-Хото.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.