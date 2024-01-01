В Прикамье завершилась операция по поиску заблудившихся в лесу пенсионерок Спасатели нашли их через час и передали родственникам Поделиться Твитнуть

В лесу неподалёку от села Зарубино в Кунгурском муниципальном округе 14 июля заблудились две пенсионерки 69 и 64 лет. Как сообщили в поисково-спасательной службе округа, звонок от оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы муниципалитета поступил в 12:33.

После этого на поиски пропавших выехали спасатели. Заплутавших пенсионерок искали на аварийно-спасательном автомобиле с использованием светосигнальной громкоговорящей установки (СГУ). Также спасатели прочёсывали лесополосу пешком. Женщин нашли через час и вывели из леса, передав близким.

Отметим, село Зарубино находится в 24 км северу от Кунгура.

Спасатели Кунгура предупреждают: если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, нужно позвонить по телефонам: Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа — 3-30-03; ЕДДС Кунгурского муниципального округа — 112, 3-32-78, 3-35-84.





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