В Перми упростили порядок размещения контейнеров для сбора мусора Соответствующие изменения внесены в постановление Правительства РФ Поделиться Твитнуть

Фото: презентация Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края

Согласно постановлению Правительства РФ, принятому в июне 2024 года, в перечень объектов, которые разрешается размещать на землях гос- и мунсобственности, вошли контейнерные площадки для накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Как пояснили в департаменте земельных отношений администрации Перми, изменения позволят размещать контейнерные площадки без предоставления земельных участков и установления сервитута. «Это даст возможность органам местного самоуправления ускорить процесс размещения мусорных контейнеров для нужд жителей многоквартирных домов и владельцев дачных участков», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что данные изменения актуальны, прежде всего, для участников садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). На территориях товариществ, как правило, нет свободного места для обустройства площадки под контейнеры, при этом организация вывоза мусора — обязанность, предусмотренная законом. Теперь у членов СНТ есть возможность организовать площадку для сбора мусора за границей товарищества или на муниципальной земле. При этом обязанность за содержание такой площадки возлагается на участников товарищества.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.